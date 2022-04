Rokersgemeente Hoogeveen werkt met Alfa College aan rookvrije generatie

De gemeente Hoogeveen en het Alfa-college slaan de handen ineen in de strijd tegen roken. De partijen gaan samen werken aan een rookvrije generatie in Hoogeveen, een van de gemeenten in Nederland waar het meest wordt gerookt.

"Bij het Alfa-college bieden we studenten en medewerkers Allan Carr-trainingen aan om van de rookverslaving af te komen", zegt Jan Berend van der Wijk, regiobestuurder van het Alfa-college. "Dit wordt gewaardeerd. Maar er zijn vast meer acties mogelijk. Ik hoop dat ook andere organisaties de verantwoordelijkheid voelen om aan de slag te gaan."

Het Alfa-college en de gemeente ondertekenden een intentieverklaring om te werken aan een rookvrije generatie, ze roepen inwoners en andere organisaties op om dat ook te doen.

Hoogeveen

In 2020 behoorden Hoogeveense volwassenen tot de top 3 van meeste rokers van Nederland, bleek uit de GGD Monitor. Een kwart van de Hoogeveners steekt regelmatig een sigaret of sigaar op. "Dat zegt wel iets over de urgentie voor onze regio om samen te werken aan een rookvrije generatie", zegt Van der Wijk.

"In onze gemeente moet niet-roken de norm worden op plekken waar kinderen en jongeren komen. Waar ze spelen, sporten en naar school gaan", vindt ook wethouder Janita Tabak. "Maar dat is niet het enige. Iedereen die met kinderen omgaat moet beseffen dat zij een voorbeeldgedrag hebben met betrekking tot roken. Dat zijn niet alleen ouders, maar ook docenten en sporttrainers. Want niet roken zorgt voor gezondheidswinst."

Kinderen