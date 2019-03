Harde kern Ajax wil Scherpen niet

Vandaag werd bekend dat Emmen en Ajax in gesprek zijn over een mogelijke transfer van de 19-jarige keeper naar Amsterdam. Maar dat valt niet in goede aarde bij Ajax-supporters.Scherpen is zelf een groot supporter van Feyenoord, zo liet hij in het verleden weten . Begin dit seizoen vertelde hij, nadat hij eerste keeper was geworden bij Emmen, graag zijn carrière wil voortzetten bij de Rotterdammers.