Geen 'Oscar van het Nederlands onderwijs' voor Drentse scholen

Basisschool CKC De Holtenhoek in Vries en middelbare school Dr. Nassau College in Assen hebben naast de Onderwijsprijs gegrepen. Vanavond werden de tweejaarlijkse 'Oscars van het Nederlands onderwijs' uitgereikt in Leiden.

Juf Petra van basisschool De Holtenhoek won in januari de Drentse Onderwijsprijs. Ze kreeg de prijs vanwege een bijzonder project dat ze met groep drie begon. Volgens haar is de kloof van groep twee naar groep drie te groot.Waar in groep twee nog spelenderwijs wordt geleerd, moeten kinderen in groep drie direct in de schoolbanken. Bij het project blijven de schriften en werkboeken het eerste half jaar van groep drie in de la, maar worden de leerdoelen met spelletjes behandeld.Ook de afdeling ISK van middelbare school het Dr. Nassau College in Assen won een Drentse Onderwijsprijs. ISK is een internationale schakelklas, bedoeld voor nieuwkomers in Nederland van 12 tot 18 jaar. Maar de landelijke jury koos voor een andere winnaar.Basisschool Nieuwschool uit Limburgse Panningen won de Onderwijsprijs voor het basisonderwijs. De prijs voor het voortgezet onderwijs ging naar het PENTA College uit Hoogvliet.