Bomen voor bijen langs A28 bij Assen

Samen met onder andere de gemeente en nog een aantal partijen plantten de leerlingen bij-vriendelijke planten bij de geluidswal langs de A28 in Baggelhuizen.De bijenactie is een landelijke actie en komt van de verschillende landschapsbeheren, legt directeur van de Drentse tak, Erik de Gruijter uit. “We zijn erachter zijn gekomen dat de bijenstand, en sowieso de hele insectenstand, enorm afneemt. Toen is er een initiatief genomen vanuit landschappen NL, dat is de koepelorganisatie van de landschapsbeheerorganisaties.”“We zijn een bij-vriendelijke locatie aan het aanleggen met planten, bomen en struiken waar de bijen van genieten, zodat de bijenstand weer een beetje toe gaat nemen”, vertelt De Gruijter. Door heel Nederland heen worden plekken zoals in Baggelhuizen aangelegd. De leerlingen zijn buiten op hun plek, vertelt lerares Els Altena. “Ze vinden het wel spannend, want het is anders dan een normale dag. Maar als ze eenmaal bezig zijn vinden ze het geweldig om te doen.”Volgens De Gruijter is er een belangrijke reden voor de bijendag. “Je kunt zeggen: het zijn allemaal druppels op de gloeiende plaat, maar het is ook een stukje bewustwording bij de mensen. We moeten anders omgaan met onze natuur en met onze omgeving. We moeten niet alles bestraten en verharden. Probeer wat meer bloeiende dingen in je tuin te krijgen”, legt De Gruijter uit.“Al die kleine beetjes vormen samen natuurlijk een heleboel.”