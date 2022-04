Burgemeester speelt voor krantenjongen bij herintroductie wijkkrant Angelslo

Verrast opent Tinus Ebeltjes zijn voordeur in de Emmer wijk Angelslo. Het gebeurt dan ook niet vaak dat je de burgemeester als een soort krantenjongen voor de deur aantreft. En wat Eric van Oosterhout, burgemeester van Emmen, bij zich heeft maakt ook indruk. Uit zijn handen ontvangt Ebeltjes de eerste nieuwe wijkkrant, die na een jaar afwezigheid zijn rentree maakt.

De terugkeer van de wijkkrant valt samen met de wederopstanding van het wijkbestuur. Vorig jaar april trad de toenmalige wijkvertegenwoordiging af, omdat de leden het niet meer konden bolwerken. Na een zoektocht trad in februari een compleet nieuw bestuur aan, waar onder anderen Daniel Knol en Tonnis Bos deel van uitmaken. En daarmee kon ook de wijkkrant nieuw leven worden ingeblazen. In totaal gleden er zaterdag, zondag en maandag 3700 wijkkranten door de brievenbussen.

De huidige versie van de wijkkrant bestaat uit zeven pagina's, maar Bos hoopt dat de volgende edities een stuk dikker worden. "Het moet een krant worden die op tafel blijft liggen omdat er zoveel in te lezen valt", lacht Bos. Wijkkrant Angelslo verschijnt in totaal vier keer paar. De eerstvolgende publicatie volgt in juli.