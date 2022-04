Eis: 2,5 jaar cel en behandeling voor misbruik meisje (6) op camping Ees

Voor ontucht met een 6-jarig meisje op een camping in Ees en verboden wapen- en kinderpornobezit is tegen een 45-jarige man 2,5 jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk geëist. Het kind werd vorig jaar in augustus in het toiletgebouw misbruikt. De politie hield de man enkele dagen later in zijn auto in het Zuid-Hollandse Puttershoek aan. In de wagen lag een pistool en het onderbroekje van het slachtoffer.