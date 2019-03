Telemarketingbedrijf ClikQ kiest voor Assen

ClikQ heeft voor vijf jaar een huurcontract getekend voor kantoorruimte in de Abel Tasmantoren bij het centrum en vlakbij het station. En de vestiging in Groningen wordt opgeheven. De medewerkers komen ook definitief naar Assen.“We hebben in Assen betere mogelijkheden om mensen te werven dan in Groningen. Daar zit veel meer concurrentie”, aldus een woordvoerder. "En onder de studenten in Groningen is het toch steeds lastiger geworden personeel te vinden."ClikQ heeft zo'n zestig medewerkers in Assen aan de slag en heeft een nieuwe plek in de Abel Tasmanflat. Het telemarketingbedrijf zat op de bovenste verdieping van de toren. Doordat eigenaar David Maas van de Abel Tasmantoren het kantoorgebouw grotendeels ombouwt tot appartementencomplex moest het callcenter ook verhuizen. Sinds kort zit de onderneming op de eerste verdieping van het pand.ClikQ is voortgekomen uit callcenter Pricon, dat ook een vestiging in Emmen heeft. Maar sinds oktober 2010 heeft Ilsa Halbesma de Asser vestiging overgenomen, en voorgezet onder de naam ClikQ. Vanwege de nieuwe behuizing houdt het bedrijf zaterdagmiddag open huis.