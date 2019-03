Assen heeft relatief de meeste verdachten van Drenthe

In de Drentse top stonden verder Hoogeveen, Meppel en Midden-Drenthe. Per hoofd van de bevolking waren de minste Drentse verdachten te vinden in De Wolden en Aa en Hunze. In deze gemeenten werden 38 en 45 mensen per 10.000 inwoners verdacht van een misdrijf.Landelijk gezien woonden in zeer sterk stedelijke gebieden, zoals Amsterdam en Rotterdam, relatief meer dan twee keer zoveel verdachten als in niet-stedelijk gebieden.In 2018 werden bijna 160 duizend mensen door de politie verdacht van het plegen van een misdrijf. Ruim 8 op de 10 waren man en 1 op de 10 was minderjarig.Het aantal verdachten onder 12- tot 18-jarigen is vanaf 2008 het sterkst gedaald. In 2018 werd 0,9 procent van de inwoners van Nederland van 12 jaar en ouder verdacht van een misdrijf. Dit zijn 130 duizend mannen en 30 duizend vrouwen. Mannen waren in elke leeftijdscategorie vaker verdachte van een misdrijf dan vrouwen, maar bij 18- tot 25-jarigen was dat verschil het grootst; 3,2 procent van de mannen tegen 0,6 procent van de vrouwen.Onder 65-plussers was het verschil 0,3 procent van de mannen versus 0,1 procent van de vrouwen.Ruim 1 op de 3 verdachten kwam in beeld bij de politie voor het begaan van een vermogensmisdrijf en 1 op de 5 voor een geweldsdelict.In de afgelopen tien jaar is het aantal verdachten van een geweldsmisdrijf harder gedaald dan het aantal verdachten van een vermogensmisdrijf. Dit hangt deels samen met de naar verhouding kleine afname van het aantal verdachten van winkeldiefstal.