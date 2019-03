Kamerlid pleit voor omgekeerde bewijslast: Nu zegt NAM dat buurvrouw te dik is

In Groningen geldt het principe van omgekeerde bewijslast. Dat zou ook in de rest van Nederland moeten gelden, vindt de Technische Commissie Bodembeweging.Beckerman is het daarmee eens. "Nu is het zo dat mensen in de rest van Nederland die schade hebben zelf moeten bewijzen dat dit door gaswinning komt. Je ziet dan dat de NAM met allerlei bizarre verklaringen komt. 'Uw buurvrouw is te dik, u slaat te hard met de deuren'. Om er maar voor te zorgen dat de NAM niet hoeft te betalen."De regel moet omgedraaid worden, zegt Beckerman. "Dus dat de schade komt door gaswinning, tenzij het tegendeel kan worden bewezen." Ook pleit het SP-Kamerlid er voor dat er één loket komt voor Drenthe en Groningen. "Nu duurt de afhandeling erg lang. Schandalig."Minister Wiebes wil vasthouden aan twee loketten en ziet ook geen heil in de omgekeerde bewijslast. Toch is het volgens Beckerman goed vragen te blijven stellen. "Ik blijf hopen dat Wiebes tot het goede inzicht komt. Het is goed dat de druk uit de regio wordt opgevoerd en dat actiegroepen en lokale politici zich laten horen. We willen geen Groningse toestanden. Nu verplaatsen we het probleem."