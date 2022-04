Ziekenhuis moet GHB-dossier laten inzien

Het Martini Ziekenhuis in Groningen moet het Openbaar Ministerie (OM) inzage geven in het medisch dossier van een 3-jarig jongetje dat door drugsinname in kritieke toestand was binnengebracht. Dat heeft de rechter in Assen beslist. Het OM verdenkt de moeder van poging tot doodslag of zware mishandeling en heeft het dossier nodig voor het strafrechtelijk onderzoek.

Het kind werd in de nieuwjaarsnacht van 2021 vanuit Drenthe vechtend voor zijn leven binnengebracht. Hij had GHB gedronken uit een flesje dat in de woning rondslingerde. Het OM wil onderzoeken in hoeverre de moeder verantwoordelijk kan worden gehouden voor de toestand van haar kind en wil daarom inzage in het dossier. De rechter-commissaris (onderzoeksrechter) legde om die reden beslag op het dossier.

Ziekenhuis: medisch geheim

Het ziekenhuis maakte bezwaar tegen die inbeslagneming. "De patient moet erop kunnen vertrouwen dat hun medische gegevens veilig zijn binnen een medische instelling", zei een woordvoerder van het ziekenhuis twee weken geleden tijdens de zitting. Het ziekenhuis beriep zich op het verschoningsrecht en noemde de inzage een aantasting van het medisch beroepsgeheim.

De rechter is het met het OM eens dat in kader van waarheidsvinding in een strafrechtelijk onderzoek de forensische arts moet kunnen putten uit de bron. "In deze situatie is dit de enige mogelijkheid om bewijs te vergaren voor een strafzaak. Hier is mogelijk sprake van ernstige strafbare feiten zoals een verwaarlozing van een jong kind", zei de rechter. Het bezwaarschrift van het Martini Ziekenhuis werd ongegrond verklaard.