Drie Drentse industriebedrijven en vier veehouderijen bij grootste uitstoters stikstof

Op de lijsten met grootste stikstofuitstoters in Nederland staan meerdere Drentse bedrijven. Het gaat om drie bedrijven in de categorie industrie en om vier veehouderijen.

Minister voor natuur en Stikstof Christianne van der Wal-Zeggelink maakte de lijsten bekend na vragen van Tweede Kamerlid Laura Bromet (GroenLinks). "Bij de beantwoording van deze vragen is uitgegaan van een aparte top 100 voor stikstofoxiden (NOx, als NO2) en een aparte top 100 voor ammoniak (NH3). Gezien het verschil in onder andere de verspreiding van deze twee stikstofverbindingen is ervoor gekozen om de lijsten gesplitst weer te geven."

In Drenthe vormt Emmtec (tegenwoordig GETEC genaamd) in Emmen de grootste uitstoter van stikstofoxiden. Het industriepark staat nog net in de bovenste helft van landelijke bedrijven, op plek 48. Cabot Norit Activated Carbon in Klazienaveen staat ook op de lijst. De producent van actieve kool (bekend van de Norit-pilletjes) staat op plek 68. Aardappelverwerker Avebe in Gasselternijveen staat op plek 80.