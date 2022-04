Burgemeester looft FC Emmen: 'Hét visitekaartje van de gemeente'

Openbare orde en veiligheid

Toch brengt een promotie ook risico's met zich mee. "Kijk als je zes supporters hebt van Jong AZ of er komen 350 mensen mee uit Rotterdam. Dat is wel een verschil", legt Van Oosterhout uit. "Daar hebben we ook met de politie alweer afspraken over gemaakt: als de promotie doorgaat, dan schalen we politiecapaciteit op." Dat betekent onder meer extra overleg voor de thuiswedstrijden.

"We hebben heel weinig gedoe gehad", blikt hij terug op de eerste jaren in de eredivisie. "Het gros heeft wel door dat FC Emmen-supporters daar geen zin in hebben. Onze eigen supporters, dat zijn een stel fijne jongens. Die moedigen aan, die schreeuwen. Zo wil elke burgemeester wel een supportersclub hebben. En als het even anders gaat dan het hoort, zijn ze ook heel aanspreekbaar."

De gemeente neemt aan de voorkant maatregelen. Dat heeft te maken met vervoer en de inrichting in het stadion. "Ik hoop niet dat het nodig is, maar als het fout gaat, zijn we er ook klaar voor. We hebben voldoende capaciteit om het op te lossen."

Feyenoord of FC Emmen?

Dat Van Oosterhout groot fan is van Feyenoord, steekt hij niet onder stoelen of banken. "De combinatie van Emmen tegen Feyenoord is heel leuk. Wat het dan wordt, zien we wel. Maar wat verheug ik me weer op een wedstrijd van FC Emmen in de Kuip tegen Feyenoord, want dan is Emmen gepromoveerd."

Maar als hij moet kiezen naar wie de punten gaan, dan is zijn antwoord uiteraard politiek correct: "Zullen we het dan op een gelijkspelletje houden? Dan is iedereen tevreden."

Festiviteiten

Als Emmen komende vrijdagavond de uitwedstrijd tegen FC Dordrecht weet te winnen, is de Drentse club gepromoveerd. Op zaterdagmiddag barst dan vanaf 16.00 uur een groot feest op het Raadhuisplein.