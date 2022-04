Centrum van Zuidlaren moet aantrekkelijker: provincie trekt 1 miljoen euro uit

Het centrum van Zuidlaren moet aantrekkelijker en compacter worden. De provincie wil daarvoor 1 miljoen euro uittrekken.

"Zuidlaren heeft een goed en compleet aanbod van voorzieningen, maar de huidige opzet van winkels maakt dat een compact samenhangend centrum met daarin publiekstrekkers lastig te realiseren is", zegt provinciebestuurder Henk Brink. De subsidie die de provincie aan de gemeente Tynaarlo wil geven is bedoeld om het centrum compacter en daarmee aantrekkelijker te maken. Om van Zuidlaren een toekomstbestendig centrum te maken, is volgens de provincie vooral het bieden van ruimte voor uitbreiding of verhuizing van detailhandel nodig.

Prins Bernardhoeve

Ook is het de bedoeling dat er met het geld de voorzijde van het voormalige Prins Bernhardhoeveterrein ontwikkeld kan worden. Dat terrein is bepaald geen publiekstrekker voor Zuidlaren. Het terrein is kaal en afgezet met hekken. Tussen de toeristische betonplaten door, siert het onkruid als palmbomen het terrein. De lelijke kale voorzijde van dit terrein ligt tegenover de Brink, het bruisende centrum van het dorp. Een grotere tegenstelling is er eigenlijk niet.

Eind vorig jaar stemde de gemeenteraad van Tynaarlo in om te onderzoeken of er maximaal twee supermarkten op de lelijke puist kunnen komen. Momenteel is de Albert Heijn er gevestigd in een tijdelijke winkel. Daarnaast wordt er gekeken naar (ondergrondse) parkeermogelijkheden op het terrein, maar moet er ook gekeken worden naar de verbinding tussen het terrein en het winkellint in het centrum en wil de gemeenteraad dat er rekening gehouden wordt met het cultuurhistorische aspect van de grote brink.

De Prins Bernhardhoeve werd in 2016 gesloopt. Het hallencomplex was onder meer gebruikt voor congressen, maar was ook het decor voor Domino Day.