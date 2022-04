Cel voor lastigvallen ex-vriendin in Assen

Een 36-jarige man uit het Gelderse Oosterbeek is voor het stalken van zijn ex-vriendin en verboden wapenbezit een celstraf van een jaar opgelegd, waarvan 195 dagen voorwaardelijk. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM).

De man viel in de eerste helft van 2021 zijn ex-vriendin in onder meer Assen lastig door onder meer een volgsysteem onder haar auto te plaatsen. De relatie was eind december 2020 beëindigd en dat kon hij niet verteren. Hij belaagde haar vanaf dat moment door berichten en pakketjes te versturen en sloot zelfs een abonnement op haar naam af. De vrouw kreeg ook een rouwkaart waarop de naam van de man stond vermeld. Dat deed hij om haar te laten schrikken.