Emmen ziet geen brood in woonwijk met 189 woningen bij Nieuw-Weerdinge

Een woonwijkje met bijna 200 woningen op de plek van enkele oude fabrieksgebouwen in Nieuw-Weerdinge. Projectontwikkelaar Jan Haitel meent met een dergelijk omvangrijk project starters en senioren daarmee een betaalbare woning te bieden. Er is wel een kink in de kabel: de gemeente Emmen ziet er absoluut geen brood in.