Inbrengen van afvalwater in injectieput Twente stilgelegd

Volgens SodM is er geen schade geweest voor mens of milieu. De organisatie gaat onderzoek doen wat deze onregelmatigheid precies inhoudt, en neemt op basis daarvan eventueel verdere maatregelen. De NAM gaat sowieso niet meer gebruikmaken van put ROW4 totdat het onderzoek van SodM er is. De verwachting is dat deze beoordeling in juni klaar is.