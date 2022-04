NAM mag geen afvalwater meer inbrengen in injectieput Twente

De NAM mag geen gebruik meer maken van put ROW4 bij Rossum voor het injecteren van afvalwater dat vrijkomt bij de oliewinning in Schoonebeek. Dat heeft het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) bepaald, meldt RTV Oost. Naast deze injectieput die buiten werking is gesteld, is eerder al besloten om afvalwaterinjectie in twee andere putten te verbieden.

De put ROW4 mag niet gebruikt worden omdat er tijdens extra metingen onregelmatigheden zijn vastgesteld. Het gaat om de belangrijkste injectieput van de NAM die nog over is, zo bericht RTV Oost . Volgens toezichthouder SodM is er geen schade toegebracht aan mens of milieu.

Nog één injectieput in Twente

Door het niet gebruiken van ROW4 heeft de NAM nog een injectieput over in Twente. Naar verwachting moet in deze zomer duidelijk worden of injectie van afvalwater in Twente nog veilig is. De NAM heeft zelf al eerder aangekondigd het injecteren van afvalwater te willen verplaatsen naar het zuidoosten van Drenthe, bijvoorbeeld in de buurt van Schoonebeek. Daar vindt nu ook al de oliewinning plaats, waar het afvalwater bij vrijkomt.