Drentse wolven slaan vaker toe in Friesland dan in Drenthe

Schapenhouder Marjoke Oenema uit Wittelte, die 11 dode schapen heeft na 3 aanvallen in november en december, is er niet gerust op. "Het is verdacht stil in de nabije omgeving. Wij hebben 60 procent van onze schapen op stal en de rest buiten tussen hoge draden. Dat gaat nu goed. Maar voor mijn gevoel is dat geen garantie voor de toekomst. De wolf kan terugkomen: supersterk, superintelligent en superbrutaal", vreest ze.

Oenema en haar man hebben zich meermaals op het hoofd gekrabd of ze het houden van schapen nog wel haalbaar vonden. "We hebben nu besloten om er alles aan te doen. We gaan door, zolang we er niet geestesziek van worden. Nu gaat het wel weer, maar in de periode na die drie aanvallen hadden we pijn in onze buik vanwege de vrees voor een nieuwe aanval." Voor Oenema staat vast dat ze afscheid neemt van de helft van de dieren als de wolf een terugkerend probleem blijkt te zijn.

Nieuwste aanval weer dichterbij

Misschien wordt haar angst al bewaarheid, want gisteren heeft een dierenarts veertien schapen moeten euthanaseren na een wolvenaanval in Boijl, net over de grens in Friesland. RTV Drenthe heeft de foto's gezien, maar de meeste zijn te gruwelijk om te tonen. De achterkant van meerdere schapen was aangevreten en een drietal schapen zijn half opgegeten. Schapenhouder Roelof Groen sprak 's ochtends de hoop uit dat er zes dieren moesten worden afgemaakt. 's Avonds bleek dat het er veertien zijn geworden.

De wolvenaanval doet Groen letterlijk huilen. Hij noemt het een dikke strop. "Met die dode schapen zijn ook dertig lammetjes verloren gegaan. Een schaap met twee lammetjes verkoop ik voor ongeveer 300 euro. Het is maar de vraag of ik dat als schade krijg uitgekeerd", zegt hij. Zoals het nu voelt wil hij stoppen. "Ik ben 72 jaar. Ik heb toch geen schapen om de wolf te voeden? Als ik mijn 300 schapen op zes verschillende plaatsen wil afrasteren dan moet ik drie mensen in dienst nemen."

Extra kosten

Schapenhouder Stefan Worst uit Vledder heeft zijn schapen al een paar maanden binnen staan om ze te behoeden voor een wolvenaanval. Hij heeft te maken gehad met achttien dode schapen bij zes aanvallen ondanks vergaande inspanningen om de wolf buiten zijn erf te houden met het plaatsen van een wolfwerend hek. De wolf wist bij een aanval toch de weg naar zijn schapen te vinden doordat de sloot niet was afgerasterd. En wolven zijn goede zwemmers.