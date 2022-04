Oud-directeur Herinneringscentrum Dirk Mulder onderscheiden

Oud-directeur Dirk Mulder van Herinneringscentrum Kamp Westerbork is vandaag op de Duitse ambassade in Den Haag onderscheiden vanwege zijn jarenlange inzet voor een betere verstandhouding tussen Nederland en Duitsland.

Het gaat om het Verdienstkreuz, een hoge Duitse onderscheiding die te vergelijken is met een koninklijke onderscheiding in Nederland. "Ik ben er namelijk van overtuigd dat we samen moeten werken", zegt hij over zijn inspanningen.

Een concreet voorbeeld daarvan is dat Mulder zich hard maakte om als Herinneringscentrum mensen van Duitse afkomst in dienst te nemen. "Er werd gezegd: is dit acceptabel? Dat vond ik wel, ook al is er kritiek gekomen."