Gewonde bij schietpartij in Hoogeveen, verdachte aangehouden

Bij een schietpartij aan de Albert Steenbergenstraat in Hoogeveen is vanmorgen een man gewond geraakt. De politie heeft een verdachte aangehouden.

Rond 11.15 uur werden schoten gehoord door buurtbewoners. Het slachtoffer werd op straat voor een woning gevonden. De verdachte is iets later op de Hoogeveenseweg aangehouden. Het wapen is hierbij in beslag genomen.De directe omgeving is afgezet voor onderzoek. Volgens de politie ligt de toedracht van de schietpartij vermoedelijk in de relationele sfeer.