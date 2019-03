Koppige ezel komt tot rust in Drenthe

Het hengstengedrag van de 8-jarige ezel maakt hem voor eigenaren een lastpak. Al eerder ging het mis tussen Piet en soortgenoten of andere dieren. Daarom werd hij afgelopen zomer opgevangen in Oud-Beijerland. Maar ook daar was de situatie onhoudbaar, ondanks dat Ezel Piet inmiddels gecastreerd was.Vlak na aankomst in Zwinderen stapt het dier voorzichtig uit en wordt er onmiddellijk kennis gemaakt met de andere ezels. De nieuwkomer is nog een beetje terughoudend tijdens deze introductie. Maar al snel kalmeert hij en laat hij de andere bewoners aan zich snuffelen.“Als je rustig met een ezel omgaat, loopt het meestal wel goed af”, vertelt Joop Meijer. Hij is voorzitter van Stichting Ezelwelzijn en ezel Piet verblijft de komende tijd op zijn boerderij. Joop Meijer en de stichting zetten zich in voor ezels die bijvoorbeeld mishandeld of verwaarloosd zijn.Meijer verwacht dat de ezel redelijk snel zal leren omgaan met de andere dieren. “Zoals ik ‘m nu zie, verwacht ik binnen twee of drie maanden veel verbetering.” Zodra ezel Piet de juiste sociale vaardigheden heeft geleerd, mag hij weer terug naar Zuid-Holland. “Daar doen we het voor.”Na de kennismaking wordt Piet in een grote weide naast de andere ezels geplaatst. "We kijken nog even of hij over een paar dagen al bij de andere ezels kan."