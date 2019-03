Boswachter trekt zich met vrouw maanden terug op onbewoond eiland

Pot, onder meer boswachter van RTV Drenthe-programma ROEG!, had dit plan al eerder in zijn hoofd. "Toen ik bijna was afgestudeerd leek het me al erg leuk om als vogelwachter op zo'n eiland te zitten. Toen kreeg ik een andere baan en verdween dit idee naar de achtergrond", zegt Pot. "Nu deed de kans zich weer voor. Staatsbosbeheer was zo aardig om me vier maanden onbetaald verlof te geven, zodat mijn vrouw en ik die droom alsnog waar kunnen maken."Zijn vrouw is net zo'n buitenmens als haar man. "Zij is alleen nog meer van het wildkamperen en overnachten in sneeuwholen. Dus die is nog meer bikkel dan ik. Maar samen buiten zijn is wel beiden onze passie."Vroeger was dit uitstapje überhaupt niet mogelijk. Voor 1960 bestond Rottumerplaat namelijk nog niet. Tot er in dat jaar een stuifdijk van drie kilometer lang werd aangelegd, zodat er een eiland ontstond van zo'n 800 hectare. "Nog best groot dus. Je hebt wel even nodig om er helemaal omheen te lopen", vertelt Pot over het eilandje boven Groningen."Af en toe komen er mensen langs. Eén keer in de veertien dagen worden we bevoorraad door een schip van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dus we hebben het niet zo spartaans dat we van de natuur moeten eten." Ondanks dat het behelpen is op het eiland, is er nog wel een huisje voor de twee. Die staat er nog van de tijd dat het eiland werd aangelegd.Het werk van het duo bestaat voornamelijk uit onderzoek naar vogels, zoals scholeksteronderzoek en broedvogelmonitoring. "We zijn iedere dag druk in de weer. Elk uur dat het licht is, willen we aan de slag gaan."Het avontuur betekent voor Pot ook dat hij soms twee weken alleen met zijn vrouw kan praten. "Daar kijk ik naar uit. We zijn wel vaker met z'n tweeën weggeweest en dat gaat hartstikke goed. Verder nemen we veel boeken mee. Ook hebben we wifi, omdat het Duitse eiland Borkum dichtbij ligt."Morgenochtend vertrekken de twee. "Wat we meenemen? Telescopen, een laptop, kleren en zes kratten met eten."