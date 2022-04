Wat vind jij: Het oplossen van het stikstofprobleem kan niet langer wachten

Het land gaat op slot voor de bouw en economische ontwikkeling als de nieuwe stikstofaanpak van het kabinet doorgaat. Daarvoor waarschuwen brancheclubs Bouwend Nederland, VNO en FME in De Telegraaf. "De minister wil eerst kijken of de natuur herstelt, dan kijkt ze of er eventueel nog iets mogelijk is. Dat betekent dat we geen woningen of wegen kunnen bouwen in de komende twee jaar", zegt voorman Maxime Verhagen van Bouwend Nederland. "De voorgestelde aanpak van de minister is in de praktijk onwerkbaar."