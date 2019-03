Herinneringsspelden voor militairen in Assen na missie in Cariben

De manschappen zaten vier maanden op het eiland om op de Caribische eilanden te helpen met onder meer het bestrijden van drugssmokkel en het bewaken van de grens voor de instroom van illegalen vanuit Venezuela.De missie was voor zo'n vijftig manschappen van de A-compagnie van het 13e Bataljon Luchtmobiel de eerste uitzending. Ze kregen in september hun rode baret in Assen, nadat ze in een halfjaar tijd zijn opgeleid als 'stoter'. Dat gebeurde via een eigen wervings- en trainingsprogramma van het bataljon in Assen met de actie Falcon Legion De compagnie oefende eerst twee maanden op Curaçao, Aruba en Bonaire. Daarna zijn ze ingezet om de lokale autoriteiten te ondersteunen. Ook een groep reservisten van het 20 Natresbataljon werd ingezet bij deze missie.Bataljonscommandant Pieter Grijpstra en compagniescommandant Mark Bakker reikten vanmorgen de herinneringsspelden uit. "Het is een waardering en erkenning voor de mannen die toch maandenlang van huis zijn geweest op een buitenlandse uitzending, ook al was het geen gevaarlijke missie", aldus Overste Grijpstra.Op de herinneringsspeld staat de Latijnse tekst 'Semper Paratis Insulis', wat betekent: 'Altijd paraat staan voor de eilanden'. Verder staan er zes sterren op afgebeeld. Die symboliseren de zes eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustasius en Sint Maarten. "Draag de speld met trots", zei Grijpstra na de uitreiking tegen de militairen.Kapitein Mark Bakker is vooral trots dat hij op deze manier 'eigen opgeleide rode baretten' mee op missie op Curaçao kon nemen. "Dit geeft een heel goed en lekker gevoel. En meteen met de compagnie op missie, is goed voor de teambuilding en saamhorigheid. Daar zijn we goed in geslaagd. Ik denk dat we zonder onze in Assen opgeleide mannen deze opdracht niet hadden kunnen doen."