Djammen: ROX!, de beste Roxette-tributeband van Nederland

Met volle overtuiging kan worden gesteld dat ROX! uit Emmen de beste Roxette-coverband is van Nederland. "Dat moet wel, want er is er maar één", lacht Marco ter Beek. Samen met zangeres Sandy Altman vormt hij het front van ROX!. De gewilde coverband speelt naast de klassiekers van de razend populaire Zweedse Roxette ook eigen nummers, geheel in stijl.

Waar Roxette stopte, gaat ROX! verder.

Coverbandschaarste

Marco en Sandy, samen met nog vier bandleden, spelen al heel wat jaren samen. "Op een gegeven moment had je cover-nights overal in Nederland", vertelt Marco. "Wij hadden dezelfde formatie al en toen bedachten wij: laten we Roxette gaan doen." Dat plan had succes. Als coverband speelden ze al The Look van Roxette en het was dan ook een kleine stap om het oeuvre uit te breiden met nog een aantal Roxette-klassiekers. "Dat paste heel goed bij ons en zo hebben we dat gedaan", legt Marco uit. En vanwege de Roxette-coverbandschaarste zaten ze niet zonder werk. "Wij zijn een van de drie van Europa en wij reizen eigenlijk heel Europa door."

Drentse 1000

Door de corona kwam de band echter bij huis te zitten. De energie en creativiteit die er niet op het podium uit konden, vonden toch hun weg: nummers schrijven, en dan in de stijl van Roxette. "Iedereen zat thuis en we hadden allemaal niks te doen", vertelt Marco. "Op een gegeven moment dacht ik, samen met Tim onze toetsenist, laten we onderling maar wat dingen uitwisselen, qua ideeën, muziek en weet ik veel wat. Daar kwam op 'Imagination' uit." Het nummer had qua stijl niet misstaan op een album van de Zweedse miljoenenband. "Het is een harstikke leuk liedje geworden", meent de zanger. Ook de gemiddelde Drent vindt dat. Het nummer eindigde op plaats 131 in De Drentse 1000. "Wat wil je nog meer? Dat is toch fantastisch."

Eigen plaat