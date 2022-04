Bewoners Heidehiem in Emmen kijken uit naar veilige oversteek: 'Gelukkig actie'

Bewoners van woonzorglocatie Heidehiem aan de Weerdingerstraat in Emmen krijgen alsnog een veiligere oversteek. Daarmee gaat hun langgekoesterde wens in vervulling om op een prettiger manier over te kunnen steken naar de begraafplaats.

"De buurtvereniging is er al jaren mee bezig om deze oversteek veiliger te krijgen", zegt Aaltje Sijbom-Kuper van de Cliëntenraad Heidehiem. "Het is een doorgaande weg, er wordt vreselijk hard gereden. En het loopt hier schuin naar beneden, de mensen moeten vol in de remmen van hun rollators knijpen om over te kunnen steken. Het is echt gevaarlijk."

Besparing van tienduizenden euro's

Vorige maand begon de gemeente Emmen met een andere klus in de buurt: de aanpak van de kruising tussen de Weerdingerstraat en Wolfsbergenweg. Besloten werd om de nabijgelegen oversteek bij Heidehiem ook mee te pakken. Door gebruik te maken van de al geplande wegafsluiting en de aanwezigheid van een asfaltmachine nabij, bespaart het de gemeente enkele tienduizenden euro's.