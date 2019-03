Toch geld voor nieuwbouw van Esdal College Emmen

SP, D66, 50PLUS, LEF!, GroenLinks, ChristenUnie, VVD en PVV steunen het voorstel, dat vanavond in de raadsvergadering wordt besproken.Eerder werd bekend dat Emmen een rem zet op grote investeringen. Daardoor stond de nieuwbouw van het Esdal College ook op losse schroeven. Maar met de steun voor het voorstel kan de nieuwbouw van het Esdal College waarschijnlijk toch doorgaan."Het is voor de jongeren in onze gemeente en de regio van groot belang dat er een zo breed mogelijk onderwijsaanbod in het VMBO in stand blijft”, zegt PvdA-fractievoorzitter Anita Louwes. "Nieuwbouw van het vakcollege is daarbij van groot belang. Daarom vinden wij het belangrijk dat dit toch door kan gaan.”Vanavond neemt de gemeenteraad een besluit over de miljoeneninvestering. Directeur-bestuurder Matthias Kooistra hoopt van harte dat de raad de portemonnee wil trekken. “Als je als gemeente A zegt, dan moet je ook B zeggen, dat is in het belang van de leerlingen. Anders kunnen ze straks geen autotechniek meer volgen in Emmen. Juist in onze regio is de vraag groot naar handige en praktische mensen.”