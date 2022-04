Podcast Praot Drents Met Mij met bakker Marjolein Schepers

Het Huus van de Taol heeft in samenwerking met RTV Drenthe een derde seizoen gemaakt van de Drentstalige podcast Praot Drents Met Mij.

In deze podcast praat directeur van het Huus van de Taol Renate Snoeijing met bekende Drenten over de rol die de Drentse taal in hun leven speelt. In deze aflevering warme bakker Marjolein Schepers. Zij is in transitie van man naar vrouw.

Drents Praoten

Marjolein preut veur heur transitie, toen ze nog Jordy was, méér Drents as nou. Dat hef veural van doen met de logopedie die ze kreg um zo goed en zo netties meugelk vrouwelijk praoten te leren.

"Omdat je bang bent dat mensen een mening over je hebben, druk je je gevoelens altijd van je af." Marjolein was as Jordy altied an het wark, zodat ze der maor niet over nao huufde te denken. "Op een gegeven moment wordt het zo moeilijk voor jezelf, dat je er zelf niet meer uitkomt, dat je naar bed gaat en bij jezelf hoopt dat je anders wakker wordt, maar dat is niet zo. Dan wordt het zo moeilijk dat je er zelf niet meer uitkomt.' Marjolein was 27 jaor toen ze daordeur niks meer kun.

Vertellen an je umgeving

Marjolein Schepers was hiel benauwd wat aandern der van vinden zulden. En of dat heur dan klanten kosten zul veur de bakkerij. "Je gaat een weg in, waar je eigenlijk zelf niet weet hoe het er uit komt te zien." Van heur pap en mam kreeg ze de steun en ok van heur zussie, al vun die het wal slim stoer um heur grote breur kwiet te raken.

Marjolein hef heur klanten een brief schreven en die op oldjaorsdag rondbrengen laoten, daorin was ze hiel open over heur transitie. 's Middags kreeg ze allemaol bossen bloemen en kaorten van klanten die het hiel knap vunden dat ze de stap maken gung.

De transitie

Veurdat Merjolein Schepers met hormonen begunnen much mus ze eerst gesprekken voeren met een psycholoog. Want aj an de hormonen begunt, dan is der gien weg weerum meer. En aj ienmaol in het traject zit, dan kriej begeleiding deur een psycholoog en moej hen logopedie veur je spraok. Die hormonen maakt trouwens niet geliek het verschil, dat komp pas nao een maond of drei. Het hiele traject duurt umdebij 6 jaor veur heur: "Ik maak er geen wedstrijd van, ik heb ook nog een bedrijf te runnen".