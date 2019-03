Vrijspraak en lagere straffen fraudezaak Ni Hao

Tegen de eigenaar eiste het Openbaar Ministerie een maand geleden 2,5 jaar cel. De rechtbank vond niet dat er voldoende bewijs was dat de man betrokken was bij de fraude en witwassen. "Er waren wel aanwijzingen, maar dat is niet voldoende om tot een wettig en overtuigend bewijs te komen", zei de rechter.De echtgenote van de eigenaar en haar zoon kregen 15 maanden cel, waarvan vijf maanden voorwaardelijk opgelegd. De schoonzoon en -dochter werden met een celstraf van een jaar (vier maanden voorwaardelijk) bestraft. De man die een computerprogramma leverde waarmee ongezien omzet kon worden afgeroomd moet een taakstraf van 100 uur uitvoeren.De straf is aanzienlijk lager dan de eisen van het Openbaar Ministerie. De rechter hield er rekening mee dat de familie een schikking heeft getroffen met de belastingdienst. Er moet ruim 3 miljoen worden terugbetaald. Bovendien gaat het om een zaak die al ruim tien jaar geleden begon te spelen. In die tijd is de zaak meermalen in de publiciteit geweest. Dit heeft in negatieve zin druk gelegd op de familie.Door de langslepende kwestie heeft de familie het restaurant aan het Kattendiep moeten sluiten. De beide firma’s, Ni Hao Groningen BV en Ni Hao Stadspark BV., kregen een boete van drie en twee ton opgelegd. De boete is voorwaardelijk.De belastingfraude kwam in 2007 aan het licht. De boekhouding bleek niet te kloppen. Tijdens het onderzoek kwam naar voren dat er gebruik werd gemaakt van een softwareprogramma waarmee inkomsten kon worden weggesluisd. Hierdoor werd minder omzet aan de belastingdienst opgegeven dan had gemoeten.