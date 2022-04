Grootste stikstof-uitstoters in Drenthe: 'Voor ons niks nieuws'

Volgens Noordhuis is de stikstofuitstoot vergeleken met langer geleden wel omlaag gegaan. "Het terugdringen van de uitstoot is al jaren aan de orde", vertelt hij. "Er zijn strenge regels over wat we mogen uitstoten. Die regels zijn in de afgelopen tientallen jaren strenger geworden. Per saldo stoten we nog niet de helft uit van wat we ooit deden. Dat zijn gewoon algemene ontwikkelingen." Ook wijst Noordhuis op innovatie bij de aangesloten bedrijven. "De ene keer wordt de regel iets strenger, de andere keer ben je dat zelf voor."