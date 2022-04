Overname campings Hoogersmilde maakt eigenaren stacaravans bezorgd

Eigenaren van stacaravans vrezen dat campings en vakantieparken in Hoogersmilde worden opgekocht door grote investeerders. Ze willen niet dat hun plekje aan het Drents-Friese Wold verdwijnt.

"Mijn zorgen zitten vooral in het aantal. Het afgelopen jaar zijn er landelijk zo'n vijftig vakantieparken opgekocht door investeerders. Dan wordt je er gewoon afgemaaid," vertelt Freerk Blaakmeer, eigenaar van een stacaravan op Camping De Reeënwissel. De camping is vorige maand verkocht aan een investeerder. Hoewel de plannen van de nieuwe eigenaren nog niet bekend zijn, is hij bang dat de stacaravans plek moeten maken voor dure chalets waar meer winst op te behalen valt.

Zijn overbuurman, Rutger Spijkerman, is ook niet blij met de overname. Afgelopen jaar kocht hij nog een nieuwe stacaravan van bijna 70.000 euro. "Het eerste wat je denkt is dat je weg moet en snel. Dat zou ik heel erg vinden, want dit is echt je tweede huis. We zitten hier zeven maanden per jaar." Hij merkt de onzekerheid. "Overal worden campings door investeerders opgekocht. Waar kunnen we naartoe? Het is in Hoogersmilde al de derde waar wat aan de hand is."

Veel ontwikkelingen in het dorp

Vorig jaar wisselde camping De Horrebieter van eigenaar. Sinds oktober 2021 gaat die door onder de naam Vakantiepark Drentse Weelde. Stichting Recreatie Hoogersmilde heeft per 1 april camping De Bremkamp gesloten. Afgelopen maand is dus ook de bekende camping De Reeënwissel verkocht.

Huurders tekenen een huurcontract voor een jaar. Hadden ze dan niet beter moeten weten? Spijkerman: "Er is vorig jaar nog zoveel geïnvesteerd. Je weet dat het ieder jaar kan ophouden, maar aan de andere kant wordt het ook ieder jaar zonder gedoe weer verlengt. We hebben vorig jaar de toenmalige eigenaar nog gevraagd of er zaken zijn waar we rekening mee moesten houden. Toen hoorden we dat het helemaal niet het geval was. We voelden ons veilig om er toch veel geld in te investeren."

'Denk erover na'