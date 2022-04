Podcast Praot Drents Met Mij met kampioen heftruckchauffeur Jan Boverhof

Het Huus van de Taol heeft in samenwerking met RTV Drenthe een derde seizoen gemaakt van de Drentstalige podcast Praot Drents Met Mij.

In deze podcast praat directeur van het Huus van de Taol Renate Snoeijing met bekende Drenten over de rol die de Drentse taal in hun leven speelt. In deze aflevering Jan Boverhof, hij is Nederlands kampioen heftruckchauffeur.

Jeugd

Boverhof is opgruid op De Wiek as middelste van drei jongens. As der wat te ontdekken was, dan waren ze der wal bij. Der zat genog kattekwaod in en Jan zeg zölf dat dat nog aal niet op is.

"Ik was de ienige thuus die het gemotoriseerde direct mooi vun. As het wielen hef en het is an-edreven dan vien ik het mooi. Wat op euliedruk kan moej niet op bloeddruk doen!"

Over de branche zölf zeg Boverhof: "Het is een wild beroep, der is officieel niks eregeld. Ie bint al 'deskundig' nao een instructie. Het is hiel bizar, aj met een auto wilt rieden van duzend kilo, dan moej een riebewies halen. En wi'j met een heftruck rondrieden van drei ton, dan huuj allent maor een instructie te hebben had." Opleidingen volgen is dus ok niet verplicht.

"Ik kan weinig, maor ik kenne der veule. Ik heb ies wat rondbeld en toen he'k de stap emeuken um veur mijzölf te begunnen."

Zeuven maol Nederlands Kampioen

"Aj 't goed doet, bi'j automatisch snel. Der wordt verwacht daj veilig en goed riedt." Zeuven maol weur Boverhof Nederlands Kampioen, maor de volgende maol döt e niet meer metan. Hie zit dan in de jury. Overhof gebroekt zien overwinningen niet um klanten over de streep te trekken: "Nee, dat doe'k niet. Dat vien ik zo op de borst kloppen. He'k niks mit."

Jan döt veul vrijwilligerswark in het dörp, umdat e het belangriek vindt um het dörp bluiend te holden. "Der bint derbij die woont hier dus hartstikke mooi, mar die doet gien flikker um het maor keihard te zeggen. En der wordt allemaol maor verwacht dat dingen eregeld wordt. Dankjewel is der meestal niet bij." Boverhof vindt dat sommige lu wal hiel makkelijk leunt op de inspanningen van aandern in het dörp.

's Nachts wakker maken