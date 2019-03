Uitspraken Progressief Westerveld over de landbouw vallen in slechte aarde bij coalitiepartijen

De bollenteelt staat symbool voor alle 'niet- biologische landbouw' in Westerveld, zei De la Mar tijdens de raadsvergadering deze week. In de vergadering werd gesproken over het bestemmingsplan buitengebied. In dit plan staat wat er allemaal mag in het buitengebied. Progressief Westerveld wil dit bestemmingsplan inzetten om de bollentelers beperkingen op te leggen.Bijvoorbeeld door het vastleggen van regels rondom spuitvrije zones. Er is onrust onder inwoners over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de bollenteelt. "Daar moeten we wat mee", volgens De la Mar. En eigenlijk zouden de regels volgens het raadslid voor de hele landbouw moeten gelden. Dus ook voor de teelt van bijvoorbeeld aardappels en mais.Deze uitspraken zijn weer reden voor de bollentelers om gesprekken met wethouder Wilfried de Jong over maatregelen rondom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te staken. Want, zo zeggen ze, ze kunnen niet voor de hele landbouw spreken.Wethouder Wilfried de Jong (Progressief Westerveld) doet een poging om met inwoners en bollenboeren te praten over de lelieteelt en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Maar deze gesprekken lopen nogal stroef. Partijen praten los van elkaar met de wethouder. En een overeenkomst is er nog lang niet. De Jong heeft een jaar de tijd gekregen om tot een overeenkomst te komen.Gemeentebelangen en DSSW/SW zijn ontstemd over het 'eigengereide' optreden van de fractie van Progressief Westerveld. Dat hebben ze Progressief Westerveld woensdagavond in een coalitieoverleg duidelijk gemaakt."We hebben als Gemeentebelangen gezegd dat we hier niet blij mee zijn", zegt fractievoorzitter Janny Mones in een reactie. "Dit doet de zaak geen goed. De landbouw doet er alles aan om het beter en milieuvriendelijker te doen. Je moet niet sneller gaan dan kan."Bovendien is er volgens Mones een afspraak dat wethouder Wilfried de Jong een jaar de tijd heeft om met inwoners en bollentelers gesprekken te voeren over hoe om te gaan met het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en hoe de inwoners beschermd kunnen worden tegen deze middelen.DSSW/SW, de andere coalitiepartij, is het met Gemeentebelangen eens. Fractievoorzitter Geke Kiers: "We kijken in deze naar de lelieteelt en de gezondheid. We praten niet over de hele landbouw. Ik hoop ook dat de partijen weer met elkaar gaan praten. Hans de la Mar sprak in de vergadering ook namens andere partijen. We hebben duidelijk gemaakt dat dit niet het geval is. Zowel Gemeentebelangen als DSSW/SW hopen dat er snel weer gesprekken zijn tussen de gemeente en de bollenboeren.Raadslid Hans de la Mar heeft spijt van het feit dat zijn woorden voor zoveel commotie hebben gezorgd. In een verklaring zegt hij dat het de bedoeling was om meer rust in de discussie tussen de bollenboeren en de inwoners te brengen.De la Mar: " Ik pleitte in de raad voor enige rust in de discussie om meer steun voor de dialoog te krijgen. Maar mijn woorden hebben het tegenovergestelde effect gehad: de telers hebben de dialoog nu juist opgeschort. Dat vind ik jammer. Blijkbaar heeft mijn woordkeuze de bedoeling van mijn betoog onderuit gehaald."Het raadslid roept de partijen op om weer te gaan praten. "Het lijkt me niet vruchtbaar om de komende weken een welles-nietes discussie te gaan voeren over wat ik nu precies gezegd heb, daarmee komt een oplossing voor het probleem dat bewoners hebben met de lelieteelt geen stap dichterbij. Ik hoop daarom dat de dialoog weer opgepakt zal worden. Wellicht dat mijn verduidelijking de kou wat uit de lucht kan halen. Het is tenslotte lente."