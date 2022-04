Roep om permanente aanpak veiligelanders steeds luider bij Arriva

Treinstewards, perroncontroles en vliegende teams. Arriva heeft in de afgelopen periode een blik maatregelen opengetrokken om overlast van vooral veiligelanders op de lijn Zwolle-Emmen te beperken. De maatregelen worden bekostigd vanuit de provincies Drenthe en Overijssel en de overheid, maar het geld komt uit tijdelijke potjes.

De roep om permanente financiering voor dit pakket wordt steeds luider. Of nog beter, aldus Arriva: kijk of je het vervoer van en naar het AZC in Ter Apel anders kunt organiseren. "We kunnen wel steeds pleisters gaan plakken, maar dat heeft ook geen zin."

De overlast op de lijnen wordt vooral veroorzaakt door veiligelanders, oftewel asielzoekers met weinig tot geen kans op een verblijfsvergunning. Maar ook asielzoekers van het AZC bij Emmen-Zuid en dak- en thuislozen hebben gezorgd voor onrust. De incidenten variëren van fysiek geweld, tot zwartrijden, vandalisme en roken.

Graag structureel

Arriva laat onder meer treinstewards optreden als er problemen ontstaan. "Voorlopig kunnen we nog vooruit, maar we zien graag dat we deze maatregelen structureel kunnen maken", aldus woordvoerder Liesbeth Oelen. Dat vergt een investering van de kant van de betrokken overheden.

Oelen kan niet aangeven hoe groot het noodzakelijke bedrag is of wanneer hier een beslissing over valt. "Het zit allemaal in de pijpleiding. We doen ons best om dit zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen.

Geen duidelijke lijn

Wat betreft het aantal incidenten, is er geen duidelijke lijn waarneembaar. "Het loopt op en af. De ene week is het minder en dan weer meer."

De stewards dragen bij aan de veiligheid in de trein, maar feitelijk gaat het om symptoombestrijding, beaamt de woordvoerder. "Het leeuwendeel van de asielzoekers is van goede wil en houdt zich netjes aan alle regels. Het is net die groep, die vooral uit veiligelanders bestaat. Zolang zij toegang hebben tot de trein, houden we overlast."

Pendelbus Zwolle-Ter Apel

Eind vorig jaar werd begonnen met een proef met een pendelbus. Asielzoekers met de bestemming Ter Apel konden in Zwolle opstappen en werden rechtstreeks naar het Groningse AZC vervoerd. Na enkele maanden bleek de bus een flop: dagelijks maakte slechts een handjevol mensen er gebruik van. Een alternatief bleef daarna uit.