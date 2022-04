Fout ministerie bij vaststellen top 100 ammoniakuitstoters

Verschillende stalsystemen

In de brief aan de Tweede Kamer legt minister Van der Wal uit: "In Nederland kennen we circa driehonderd verschillende stalsystemen met bijbehorende emissiefactoren." Dat is de zogeheten Ravcodelijst.

"In het foutieve databestand hebben stallen met moderne emissiereducerende technieken een Ravcode toebedeeld gekregen die hoort bij een minder schoon staltype", schrijft de minister. "Omdat het hierbij juist vaak gaat om stallen met grote aantallen dieren is het effect van deze onvolkomenheid voor deze stallen groot. Zo groot dat het kan betekenen dat stallen die in werkelijkheid geen hoge emissie hebben toch op de lijst staan."

Nieuwe lijst

Het ministerie werkt aan een gecorrigeerde top 100 lijst van ammoniakuitstoters. De minister verwacht deze lijst binnen een week te kunnen leveren.

Kamerdebat

In een Kamerdebat zal minister Van der Wal vanavond uitleg moeten geven over fouten in een lijst. Het RIVM, de opsteller van de lijst, heeft een coderingsfout gemaakt waardoor die lijst niet klopt. De Tweede Kamer wil tekst en uitleg van de bewindsvrouw.

Kamerlid Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging zegt dat er "enorm geprutst is met de uitstootlijsten door het RIVM". Ze wil van de minister weten "hoe dit heeft kunnen gebeuren". Van der Plas vraagt zich ook af hoe lang deze lijst al rondgaat en of de gegevens "gevolgen hebben gehad voor het beleid". Zij zou het liefst een brief zien vóór het hoofdlijnendebat dat woensdagavond wordt gehouden.