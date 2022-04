Politie gebruikte in 2021 vaker geweld, coronaregels lijken belangrijkste oorzaak

Ontbrekende cijfers

Cijfers over de slachtoffers van het politiegeweld zijn er niet. In Drenthe zijn er het afgelopen jaar, zo geeft de politie aan, geen geweldsituaties geweest met een dodelijke afloop. Ook is het aantal zwaar gewonden gering. "Wanneer een incident wordt opgeschreven, wordt verklaard wat er is gebeurd en dus ook of er geweldsmiddelen zijn gebruikt", legt een politiewoordvoerder uit. "En letsel van het slachtoffer wordt daar niet bij opgeschreven."

Hoe vaak er geweld tegen de politie werd gebruikt, is ook nog niet duidelijk. Die cijfers worden later dit jaar bekend.

Coronamaatregelen of toch dieper graven?

De schepper benoemt daarnaast dat door corona de onderlinge communicatie moeizamer werd. "We hebben gezien dat het best lastig was om in contact met mensen te blijven en afspraken te maken. Ook bij demonstraties, omdat het voor ons belangrijk is dat we kunnen inschatten wat er gaat gebeuren", legt hij uit. "We willen graag de demonstraties faciliteren en dan willen we ook in contact komen met de organisatoren. Dat is de afgelopen twee jaar echt wel lastiger geweest dan daarvoor. Soms wisten we niet eens wie de organisator was en regelmatig kwam het voor dat ze met ons geen afspraken wilden maken."