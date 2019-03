Gevangenen klagen over te dure boodschappen. Is dat terecht?

De podcast Binnen de Muren gaat over de penitentiaire inrichting Esserheem: een gevangenis in het Drentse dorpje Veenhuizen. Verslaggever Marjolein Knol mocht daar afgelopen jaar meelopen, omdat ze wilde weten hoe het is om te leven in een gevangenis.

"Zo meteen gaan we shoarma eten", zegt gedetineerde Hans. Hij kookt eens in de zoveel tijd samen met medegevangenen omdat 'het voedsel hier niet te eten is'. "Hoeveel betaal je voor shoarma in een gewone supermarkt, twee tot drie euro? Kost hier vier euro tachtig."Elke woensdag leveren de gevangenen in Esserheem voor half vijf hun boodschappenlijst in. Die gaat naar het bedrijf van Dienst Justitiële Inrichtingen in Almelo: In-Made. Daar worden vervolgens alle boodschappen uitgezocht en de woensdag erop bezorgd bij de gevangenissen in Nederland.De lijst met boodschappen waar gedetineerden uit kunnen kiezen, verandert eens in de zoveel tijd. Rond de kerstperiode waren er bijvoorbeeld kerstkaartjes te koop en een kerstbrood. "Een kerstbrood van vijfhonderd gram", zegt Hans. "Dat kost hier acht euro. En kijk", hij wijst naar het vlees op de boodschappenlijst. "Varkensrollade. Negen euro. Ja, wij mogen niet stelen, maar bij justitie mag het allemaal."Volgens In-Made zijn de prijzen in gedetineerdenwinkels niet helemaal vergelijkbaar met de prijzen in supermarkten. Dat komt doordat het bedrijf een kleiner aantal boodschappen nodig heeft, het transport anders verloopt en er extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Toch zegt het bedrijf de prijsverschillen zo klein mogelijk te houden. Uit navraag bij de winkel blijkt overigens dat het kerstbrood van Hans 750 gram weegt. Acht euro is daarvoor een gemiddelde prijs."Jongens, als ik buiten naar de winkel ga, hoef ik toch ook niet te betalen voor transport? En de prijzen zijn beter." Aldus de gedetineerde. Uit een prijsvergelijking van In-Made met precies dezelfde boodschappen van de Albert Heijn blijkt echter dat In-Made drie procent goedkoper is."Nadat er klachten kwamen bij de ombudsman over de prijzen, maakten we daar afspraken over", zegt Ed van Leusden van In-Made. "We maken hier ook geen winst op, maar zijn alleen kostendekkend."Het boodschappensysteem is voor sommige gevangenen in Esserheem even wennen. De gevangenis in Veenhuizen had namelijk altijd een eigen supermarkt, tot die zo'n twee jaar geleden stopte. "Dat was een stuk beter", zegt gedetineerde Dennis. "Nu worden soms dingen niet geleverd en gaat het nog wel eens mis. We zijn afhankelijk, want als je niets krijgt, heb je pech.""Toen we hiermee begonnen, waren er inderdaad behoorlijk wat problemen", erkent Van Leusden. "Nadat een vestiging werd gesloten door een teruglopend aantal gedetineerden, ontstond de ellende. Van het een kwam het ander en toen hadden we het niet meer onder controle. We moeten wel elke week tienduizend gedetineerden voorzien van boodschappen."Het justitiebedrijf schakelde vorig jaar adviesbureau Ernst&Young in om hen te helpen met het proces. "Al die adviezen namen we over en zijn we nu aan het implementeren." Ondertussen zegt In-Made nauwelijks nog fouten te maken bij de levering van boodschappen.