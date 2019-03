Jeugddetentie voor 'pedo-jacht' achter Wildlands

Jongeren tussen de 12 en 18 jaar die een strafbaar feit plegen, worden gestraft volgens het jeugdstrafrecht. Bijvoorbeeld met een taakstraf of jeugddetentie. De rechter kan jeugddetentie opleggen aan jongvolwassenen tot 23 jaar.

Een 22-jarige man uit Nieuw-Dordrecht moet een taakstraf van 240 uur uitvoeren. Ook legde de Asser rechtbank hem een voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 maanden op. De rechtbank hield hierbij rekening met zijn minder prominente rol en zijn thuissituatie.Het viertal was op 12 augustus vorig jaar naar eigen zeggen op ‘ pedo-jacht ’. De jonge vrouw had samen met één van de mannen het plan bedacht om iemand geld afhandig te maken, omdat ze in geldnood zat. Via internet maakte ze contact met het slachtoffer. Tegen hem had ze gezegd dat ze 22 jaar was, omdat ze bang was dat hij anders niet zou komen. Tegen haar handlangers vertelde ze dat de man dacht af te spreken met een minderjarige.De drie mannen verstopten zich op de afgesproken plek aan de Schapenveenweg in Emmen in de bosjes. Omdat de jonge vrouw zich zenuwachtige gedroeg vertrouwde het 34-jarige slachtoffer de situatie niet en liep terug naar zijn auto. Toen besprong de 21-jarige man uit Emmen hem en sloeg hem met een zaklamp op het hoofd. De man uit Nieuw-Dordrecht trapte hem toen hij op de grond lag. De vrouw nam zijn sleutels en telefoon mee.Het slachtoffer lieten ze bewusteloos achter. Hij had een schedelbasisfractuur en meerdere breuken in het gezicht. Voorbijgangers vonden hem pas de volgende ochtend. De man heeft sindsdien blijvende gehoorschade. Naast de werk- en celstraffen, moet het viertal het slachtoffer ook een schadevergoeding van ruim 10.000 euro betalen.