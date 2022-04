Into Nature in Borger-Odoorn: 'Het landschap vroeg erom'

Time Horizons is het thema van de komende editie van Into Nature. Dat werd deze week bekendgemaakt. Daarmee hoopt het kunstevenement bezoekers bewuster te maken van tijd. Artistiek leider Hilde de Bruijn wist het meteen toen ze over het Drouwenerzand liep: "Dit gebied vraagt erom."

Samen met haar lopen we door het -nu regenachtige- gebied waar Into Nature in de zomer van 2023 plaatsvindt: tussen Drouwen en Exloo in de gemeente Borger-Odoorn.

"Ik was vanaf het begin gefascineerd door deze plek, omdat het een aardkundig monument is", spreekt De Bruijn haar bewondering uit voor het Drouwenerzand. "Het is een van de weinige stuifzandgebieden van Nederland. Eronder ligt een zoutkoepel en dat komt doordat dit heel vroeger zee was. Het ademt dus tijd."

Sporen van tijd in het landschap

Met die sporen van de tijd in het landschap wil Into Nature haar bezoekers het verhaal van de tijd vertellen en nog belangrijker: "Ik denk dat het noodzakelijk is om ons het langetermijndenken aan te leren", zegt De Bruijn. "Mensen zijn gewend om het kortetermijndenken, de bevrediging, vaak te laten voorgaan. Het is een uitnodiging om na te denken over het idee dat tijd onze eigen uitvinding is. Mensen bepalen hoe de afspraken over tijd gemaakt worden en per cultuur verschilt dat ook."

Hoe het thema Time Horizons zich vervolgens uit in de kunst, kan op allerlei manieren: "Hier lopen we nu op het Drouwenerzand. Dat is een kwetsbaar gebied. Daarom kiezen we ervoor om hier een geluidswandeling te realiseren. Dat wordt een werk van een kunstenares die heel veel weet van het thema 'deep time' en je door middel van een soort audiotour door het gebied kan meenemen."

Twee rondjes

Zo'n vijftien tot achttien kunstwerken zullen geplaatst worden in de natuur. Er zijn twee wandel- en fietsroutes, waarvan eentje de bezoekers rondom Drouwen en Bronneger leidt en de andere begint en eindigt bij Exloo. Daar gaat de route langs de staatsbossen, het LOFAR-gebied en de glooiende velden.

"Dit gebied hoort bij het tweede rondje dat we maken", vertelt De Bruijn als we zijn aangekomen tussen Exloo en Buinen. "Met de aanwezigheid van LOFAR, de grootste telescoop ter wereld en een pingoruïne, de resten van een ingestorte ijskoepel uit de ijstijd, kunnen we het thema hier ook fantastisch belichten."

Samenwerkingen

De organisatie gaat ook nauw samenwerken met inwoners en lokale verenigingen. Ze hebben al contact gelegd met een aantal aanwonenden van het gebied, met de vraag of ze op hun erf mogen exposeren.

Anders dan voorgaande edities zullen er voorafgaand aan de kunstroute ook activiteiten zijn. Daarvoor krijgt de organisatie een bijdrage van het cultuurprogramma We The North, een samenwerking van de drie noordelijke provincies. "Hiermee vormen we een actief netwerk van instellingen en kunstenaars uit de buurt. In aanloop naar het grote evenement zullen we in dat kader regelmatig een activiteit organiseren of alvast een kunstwerk tentoonstellen."