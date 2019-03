Emmen krijgt ton voor thuisbehandeling psychiatrische patiënten

Doel van het project is om mensen met psychiatrische problemen in hun eigen omgeving te behandelen (foto: ANP/Roos Koole)

Het doel van het project, dat afgelopen najaar startte, is om mensen met ernstige psychiatrische problemen in hun vertrouwde omgeving te behandelen. Dit heeft meer effect dan zorg in een instelling. Zorgorganisaties, waaronder GGZ, huisartsen en verslavingszorg, werken in het project nauw samen met de gemeente.In Emmen maken zo'n honderd mensen gebruik van deze aanpak, die zich richt op de wijk Angelslo. Hier woont een relatief groot aantal mensen met psychiatrische problemen.In de gemeenten Assen, Hoogeveen en De Wolden loopt dit project ook. Daar doet welzijnsorganisatie Sedna mee aan dit initiatief.