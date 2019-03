Crematorium-oorlog: opstelling gemeente Groningen is ‘tenenkrommend’

Crematorium Ommeland en Stad van Respectrum in Eelderwolde werd in februari 2018 geopend. De gemeente Groningen en crematorium coöperatie DELA willen nog geen drie kilometer verderop dus een nieuw crematorium bouwen. Nu heeft de Raad van State zich over deze crematorium-oorlog uitgesproken.De raadsman van het crematorium en uitvaartcentrum in Eelderwolde noemt de opstelling van de gemeente Groningen ‘tenenkrommend’. Eelderwolde ligt dan wel in Drenthe, het crematorium Ommeland en Stad ligt tegen de rand van de stad Groningen. Het Drentse crematorium vreest dan ook een fatale daling van het aantal crematies als het Groningse crematorium opengaat.Ook met de crematoria in Appingedam en Assen wordt geen rekening gehouden, aldus het Drentse crematorium. Door de komst van het nieuwe Groningse crematorium zou de spoeling veel te dun worden.Een modern crematorium heeft minimaal negenhonderd crematies per jaar nodig om rendabel te zijn, denkt het Drentse crematorium. Daar zijn gemeente Groningen en DELA het niet mee eens. Volgens hen is vijfhonderd crematies al voldoende.De advocaat van Ommeland en Stad probeerde eerder al duidelijk te maken dat er een overcapaciteit van 1.400 crematies zal ontstaan, als er nog een crematorium zal komen. Maar dat zou de gemeente Groningen volgens de raadsman niets uitmaken, omdat ze per sé een eigen modern crematorium in de stad willen. Ongeacht de gevolgen voor andere crematoria in de regio.Volgens Evert de Niet van het DELA-crematorium was de andere partij van tevoren op de hoogte van het plan om een crematorium in Groningen te bouwen. "De gemeenteraad van Tynaarlo heeft zich in deze zaak erg opportunistisch opgesteld. De raadsleden wilden flink cashen met het terrein in Eelderwolde."Volgens hem was de raad al in 2015 op de hoogte van het idee om een crematorium in Groningen te bouwen. De raad van Tynaarlo zou hier volgens De Niet geen enkele rekening mee hebben gehouden."DELA heeft ruim drie miljoen leden en behartigt de belangen van haar leden. Respectrum is een zuiver commercieel bedrijf die een zo hoog mogelijk rendement wil realiseren. Eelderwolde zal echt niet failliet gaan als Hoendiep opengaat, maar de investeerders zullen niet zoveel rendement uit Eelderwolde krijgen als ze hadden verwacht en gehoopt."De einduitspraak volgt binnen zes weken. Maandag beslist de Raad van State of het bouwplan van DELA wordt geblokkeerd, zodat er niet alvast gestart kan worden met bouwvoorbereidingen.