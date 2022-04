Speelnatuur Dwingelderveld na vernieuwing toegankelijk voor kinderen met beperking

De vernieuwde speelnatuur van OERRR, bij het bezoekerscentrum Dwingelderveld in Ruinen, is vandaag geopend. Door de metamorfose van de speelplek kunnen kinderen met een beperking er nu ook spelen. De kinderen kunnen hutten bouwen, met een waterpomp water omhoog pompen en glijden van een kleibult.

"We noemen het speelnatuur en geen speeltuin omdat we geen attributen hebben, maar gebruik maken van natuurlijke materialen", aldus Gina Bisschop van Natuurmonumenten. Het is een initiatief van het jeugdprogramma van de natuurorganisatie, OERRR. De speelnatuur stimuleert kinderen om buiten te spelen en zo zelf de natuur te beleven.

De speelweide lag er al, maar had een flinke opknapbeurt nodig. "De waterpomp deed het niet en kinderen met een beperking konden niet goed meespelen", vertelt Renate Sanders, boswachter van Natuurmonumenten. "Daarom is de hele speelnatuur aangepakt. We hebben een nieuwe waterpomp geplaatst, een kleibult aangelegd en in het wilgenhuttendorp staat nu een hut waarin je met een rolstoel rond kan rijden." Alle kinderen kunnen over een halfverhard pad bij het ven komen en in het zand spelen.