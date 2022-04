Archeologisch topstuk in Drents Museum: primeur voor Nederland

Het Drents Museum exposeert deze zomer de Nebraschijf, een weergave van de nachtelijke hemel. Het stuk dateert uit de bronstijd en wordt als archeologisch topstuk gezien. Het staat op de Werelderfgoedlijst van de Unesco. Het is voor het eerst dat de schijf in Nederland te zien is.

De schijf is gemaakt rond 1750 voor Christus. De Hemelschijf van Nebra behoort tot de collectie van het Landesmuseum für Vorgeschichte in het Duitse Halle en wordt zeer zelden uitgeleend. Hij dankt zijn naam aan de vindplaats Nebra, in de Duitse deelstaat Saxen-Anhalt. Daar werd hij in 1999 gevonden.

Kalender en offer

De Nebraschijf toont volgens archeologen de eerste realistische weergave van de nachtelijke lucht. De sterren zijn afgebeeld als stralende punten en niet als goden of mythische dieren. Waarschijnlijk werd de schijf gebruikt als een soort kalender. Daarmee blijkt dat er al in de bronstijd kennis van de sterrenhemel was.

De schijf kreeg waarschijnlijk ook een religieuze betekenis. Dat blijkt volgens het Drents Museum uit het feit dat het object rond 1600 als offer werd begraven. Verder zijn er ook wijzigingen aangebracht in de loop van de jaren. Zo zijn 'horizonbogen' toegevoegd. Later is een boot op de schijf gezet, omdat men destijds dacht dat de zon en maan werden voortgetrokken door een boot. Dat is ook te zien op talloze rotsgravures en bronzen vondsten.

Topstuk Europese archeologie

De Nebraschijf staat sinds 2013 op de Unesco Wereldergoedlijst en behoort tot de absolute topstukken van de Europese archeologie. Omdat het vrijwel nooit wordt uitgeleend, is volgens het Drents Museum zeer bijzonder dat dit object in Assen getoond wordt. Dat is voor het eerst op 6 augustus, in de tentoonstelling De Nebraschijf De ontdekking van de hemel. Die tentoonstelling is tot en met 18 september te zien in het Drents Museum in Assen.