Andrej Lukic went aan Emmen, de taal en de dierentuin

In de winterstop kwam Lukic uit de hoge hoed van FC Emmen. "Ik hoorde over de interesse van Emmen. Binnen vijf seconden heb ik besloten naar Nederland te komen", vertelt de Kroaat tijdens het bezoekje aan de dierentuin. Het is de eerste keer dat hij in het bekendste park van Drenthe is."Voordat ik gekomen ben, heb ik een aantal wedstrijden gezien. Bijvoorbeeld tegen PSV. Ik heb mijn agent vertelt dat hij de voorzitter kon vertellen dat ik naar Emmen wilde komen", legt Lukic uit. De mandekker is sinds 2018 eigendom van het Portugese SC Braga. In de eerste seizoenshelft was Lukic actief voor Apollon uit Griekenland.Van Athene naar Emmen. Na jaren in de Kroatische eredivisie is Lukic begonnen aan een avontuur door Europa. "Ik ben erg tevreden over de stad en de mensen in de stad", is hij uitgelaten over Emmen. "In het bijzonder de mensen rondom de club. Ze zijn erg beleefd. Ik speel iedere wedstrijd, dus ik moet tevreden zijn."Tijdens zijn debuut voor FC Emmen maakte Lukic tegen ADO Den Haag veel indruk. In de zoektocht naar defensieve zekerheid leek de Kroaat het gewenste slot op de deur. "Ik speel veel samen met Nick Bakker en Keziah Veendorp. Twee à drie wedstrijden hebben we met drie verdedigers in het centrum gespeeld", legt de huurling uit. Hij wendt steeds vaker aan de taal. "Sommige woorden van de coach, tijdens de training, begrijp ik aan de hand van de situatie."De laatste wedstrijden maakt Lukic, wiens favoriete dier een leeuw is, minder indruk. Zijn basisplaats staat op de tocht. Onverminderd geniet de verdediger van zijn verblijf in de eredivisie en De Oude Meerdijk. "Iedere wedstrijd is het stadion uitverkocht", besluit Lukic. "De fans zijn 'gek'. Ze zingen de hele wedstrijd. Ze steunen ons het hele duel. Daar ben ik trots op. Het is heel leuk om te spelen."