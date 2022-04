Groen licht van Raad van State voor woningbouw in centrum Meppel

De Raad van State heeft met een spoeduitspraak de weg vrijgemaakt voor de bouw voor een woonzorggebouw op de plek van het oude postkantoor aan het Zuideinde in Meppel. De Meppeler vastgoedontwikkelaar WVG heeft daar plannen voor.

Een andere projectontwikkelaar - Lithos - wil ruim negentig appartementen bouwen op het naastgelegen oude KPN-terrein. Lithos diende bezwaar in tegen het plan van WVG, maar de hoogste bestuursrechter ziet geen reden dat op de plank te leggen. Beide ontwikkelaars hebben een conflict over wie de eigenaar is van een strook grond tussen beide bouwplannen in.

Volgens Lithos kan ontwikkelaar WVG niet aan de bouw van de woonzorgappartementen in het centrum beginnen zolang het eigendomsconflict over de strook grond niet is opgelost. De Raad van State denkt er anders over. Die kan alleen ingrijpen als een grondconflict "evident privaatrechtelijke belemmeringen" oplevert. En daarvan is hier geen sprake, meent de bestuursrechter.

Kadasteronderzoek

Het geschil betreft een twee meter brede strook aan de rand van het bouwplan Zuideinde. Op die strook grond zijn alleen een paar parkeerplaatsen gepland. Het eigenlijke bouwblok, waarbinnen WVG de nieuwbouw gaat realiseren, ligt nog eens twee meter van die strook vandaan. Omdat er niet op, of nabij de omstreden strook wordt gebouwd, ziet de Raad geen onoverkomelijke obstakels en kan WVG in principe aan de slag.