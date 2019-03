Emmenaren mogen zich uitspreken over lokale cultuuraanbod

Emmenaren kunnen vanaf deze week aangeven of ze tevreden zijn over het cultuuraanbod in hun gemeente. Ruim 17.000 van de inwoners vanaf 18 jaar wordt gevraagd de cultuurmonitor online in te vullen.

De online enquête over cultuur vindt eens in de twee jaar plaats. De laatste keer was in 2017. Toen steeg de deelname aan culturele activiteiten van 40 procent in 2014 naar 48 procent in 2017. Ook het bezoek aan voorstellingen steeg, namelijk van 83 procent naar 86 procent.Cultuurwethouder Robert Kleine hoopt dat het cijfer voor het culturele leven in de gemeente opnieuw licht zal stijgen. In 2014 gaf de Emmenaar gemiddeld een 6,4 maar dit steeg in 2017 naar 6,7. Kleine hoopt voor 2019 op een 7.Emmenaren die geen internet tot hun beschikking hebben, mogen de enquête op papier invullen. De resultaten van de cultuurmonitor zullen voor de zomer bekend worden gemaakt.