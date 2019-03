Terug naar de tijd van 'Ot en Sien' en 'aap, noot, mies'

Vanmiddag is deze documentaire te zien bij RTV Drenthe, het bevat de hoogtepunten van het leven en werk van Scheepstra. Onderwijzer, pedagoog en schrijver Hindericus Scheepstra werd in 1859 geboren en groeide op in Roden. Eén van zijn bekendste werken waren de verhalen van ‘Ot en Sien’.De documentaire over Hindericus Scheepstra won vorige week de zilveren prijs op de zestigste editie van het NOVA-Noord filmfestival. Een festival waar 23 amateurfilms getoond werden. Wobbe Gorter maakte de documentaire.De documentaire wordt zondag om 12:00 en 15:00 uur uitgezonden bij RTV Drenthe.