Voormalige vaccinatielocatie Hoogeveen wordt basisschool voor Oekraïners

De voormalige vaccinatielocatie aan de Vos van Steenwijklaan in Hoogeveen wordt een tijdelijke basisschool voor Oekraïense kinderen. De Kienderbloesem, zoals de school gaat heten, biedt ruimte voor maximaal 120 leerlingen en opent in mei.

Hoogeveen heeft al twee locaties waar vluchtelingen, uit het asielzoekerscentrum, les krijgen. Daar blijkt nu onvoldoende ruimte te zijn. "Vanwege de toestroom van het aantal vluchtelingen uit Oekraïne moeten we uitwijken naar het pand aan de Vos van Steenwijklaan. Daar is nog plek", legt projectleider Bert Hansma van de gemeente Hoogeveen uit.

Beide scholen zijn op dit moment druk bezig met het werven van personeel en dat blijkt een grote opgave. "Vooral omdat de school er tijdelijk zal staan", vervolgt Janze. "De advertentie staat inmiddels in de krant." Ook wordt er gezocht naar leerkrachten onder de Oekraïners. "Niet iedereen zal vloeiend Engels spreken. Het is dan fijn als er iemand is die dingen in het Oekraïens kan uitleggen."