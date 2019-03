Ook melkvee bij Attero in Wijster weer naar buiten

Na maandenlang opgesloten hebben gezeten in de stal, mag het melkvee in het gebied bij afvalverwerker Attero weer naar buiten. De dieren moest binnen blijven omdat het dioxine-gehalte in het gras hoger dan de norm voor veevoer was.

Van 4 op 5 januari woedde er een brand bij het afvalverwerkingsbedrijf. Bij de brand kwam de schadelijke stof dioxine vrij. De Milieuongevallendienst (MO) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) stelden vast dat de concentraties dioxine in het gras te hoog zijn.Het gebied waar de metingen plaatsvonden ligt ten zuidoosten van Attero, in de richting van Tiendeveen. In het gebied waar geen dieren grazen, is geen verdere actie nodig. In de gebieden waar wel dieren grazen, wordt het gras op korte termijn gemaaid, afgevoerd en vernietigd. Dat meldt LTO Noord.Inmiddels is het dioxine-gehalte voldoende afgenomen om het melkvee weer naar buiten te laten en te laten grazen. Begin maart was het dioxine-gehalte al laag genoeg voor het pluimvee om weer naar buiten te kunnen.