Serena van Breukelen (21) uit Hoogeveen beste patissier in landelijke vakwedstrijd

Een Drentse winnares tijdens de landelijke mbo-vakwedstrijd Skills Heroes afgelopen weekend. In de categorie 'patissier' liet de 21-jarige Serena van Breukelen uit Hoogeveen de beste indruk achter bij de jury. Door haar goede optreden mag ze in oktober naar de internationale wedstrijd in China, de World Skills.

Vanaf jongs af aan wilde Serena al banketbakker worden. "Maar dan focus je je eigenlijk op slagroomtaarten en misschien wat bonbons", vertelt ze. "Terwijl wanneer je patissier wordt, je echt showstukken mag maken. Zoals deserttaarten en gewoon de luxere kunst van het banket. Dat vind ik echt geweldig en daar wil ik mij graag verder in ontwikkelen."

'Ik had het niet verwacht'

Haar opgewekte interesse in patisserie pakte goed uit. Want op de vakwedstrijd Skills Heroes, georganiseerd voor mbo-scholieren, ging ze er met de winst vandoor. "Ik had dit absoluut niet verwacht", vertelt ze met een glimlach. "Je weet natuurlijk van tevoren niet wat je tegenstanders gaan doen. Ik heb wel echt heel veel geoefend, maar dat ik eerste zou worden had ik niet verwacht."

Dat oefenen doet de Hoogeveense tijdens haar opleiding tot patissier op het ROC Twente en op haar werk bij Chocolade Bezorgd in Hoogeveen. Bij het laatstgenoemde bedrijf heeft ze veel geleerd over chocolade, want een bijzonder werk maken van chocola is best lastig. "Chocolade heeft een heel lastige theorie", legt Serena uit. "Je moet heel veel stappen echt goed begrijpen. Anders kan je zo'n showstukje niet maken. Door fouten maken heb ik echt veel geleerd."

Door haar goede optreden mag de Hoogeveense naar Shanghai in China naar de World Skills. "Het is hetzelfde als de wedstrijd in Nederland. Alleen dan strijd ik tegen de besten van de wereld. Dat is heel spannend, maar ook heel leerzaam. Het oefenen ga ik doen met een goede patissier, en in oktober gaan we die kant op."